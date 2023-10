Nach Hamas-Terrorangriff Deutsche Schüler in Israel: Einige ausgereist, andere nicht

Die zweite Gruppe von elf Schülerinnen und Schülern des Beruflichen Bildungszentrums Ettlingen war am Samstagabend nach dem Hamas-Angriff von israelischen Freunden in enger Abstimmung mit dem Militär aus der unmittelbaren Gefahrenzone an einen sicheren Ort in der Negev-Wüste gebracht worden. Nun wurden sie nach Angaben des Landratsamts in ein Drittland gebracht. Wohin genau, wurde nicht mitgeteilt. „Wir arbeiten jetzt daran, die Gruppe von dort aus an einen Zielflughafen in Deutschland weiterreisen zu lassen“, hieß es.