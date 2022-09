Religion : Deutsche Katholiken halten an Reform fest

«Meine Kirche ist Bunt» und andere inklusive Parolen auf der Synodalversammlung. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Stressbällchen mit Heiligenschein sind die Antwort der deutschen Katholiken auf den Bannstrahl aus Rom: Trotz harscher Kritik des Vatikans setzen sie ihren Reformkurs fort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Driessen und Eva Krafczyk, dpa

Trotz harscher Kritik aus dem Vatikan setzen die deutschen Katholiken ihren Reformprozess Synodaler Weg fort. In der Frankfurter Messe trat am Donnerstag zum vierten Mal die Synodalversammlung aus Bischöfen, Priestern, kirchlichen Mitarbeitern und zahlreichen Laienvertretern zusammen. „Wir müssen uns bewegen“, forderte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. In den Gemeinden spüre er den „unendlich großen Veränderungsdruck“.

359.000 Katholikinnen und Katholiken seien allein im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten, der Gottesdienstbesuch gehe stark zurück. Darauf wolle der Synodale Weg eine Antwort geben, sagte Bätzing. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, sagte, von der Synodalversammlung müsse die Botschaft ausgehen: „Wir haben Power!“

Der Synodale Weg will Veränderungen erreichen in der katholischen Sexualmoral, bei der Rolle von Frauen in der Kirche, beim Umgang mit Macht und beim Zölibat, der verpflichtenden Ehelosigkeit katholischer Priester. Auslöser des Reformprozesses war die massive Vertrauenskrise nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals.

Bischöfe beim Eröffnungsgottesdienst der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Vatikan stellt sich gegen Bewegung

Im Juli hatte der Vatikan den deutschen Glaubensbrüdern und -schwestern in einer harschen Stellungnahme jedoch mitgeteilt, dass der Synodale Weg „nicht befugt“ sei, neue Formen der Leitung und eine neue Ausrichtung der katholischen Lehre und Moral zu entwickeln. Kritiker des Synodalen Wegs sagen, seit dieser Klarstellung sei endgültig offenkundig, dass die Reformbemühungen reine Augenwischerei seien - eine „Illusion“: Eben so hieß zufälligerweise auch der Saal, in dem am Donnerstag die Auftaktpressekonferenz stattfand.

ZdK-Präsidentin Stetter-Karp rief dagegen dazu auf, sich „nicht von Buhrufen am Rande der Bahn verunsichern zu lassen“. In der Kirche sei keineswegs alles fest gefügt und zementiert.

Dass die Anspannung diesmal noch etwas größer ist als bei den drei vorigen Versammlungen, zeigt sich womöglich auch darin, dass allen Mitgliedern erstmals „Stressbällchen“ angeboten werden: kleine Bälle mit aufgedruckten Gesichtern, teils mit Heiligenschein, die zum Stressabbau geknetet oder auch geworfen werden können. „Ein Stück nervös“ sei sie durchaus, räumte Stetter-Karp ein, und Bätzing beschrieb seine Stimmungslage als „positive Aufgeregtheit“.

Vor der Synodalversammlung in der Frankfurter Messe demonstrierten Reformergruppen mit Slogans wie „Weihe für alle“ und „Jesus hatte auch zwei Väter“. Bätzing ließ sich einen Schal von Maria 2.0 umhängen und ging durch eine improvisierte Heiliggeist-Pforte, um den richtigen Reformergeist zu verinnerlichen.

Resolute Nonne weist Vatikan-Kritik zurück

Schwester Philippa Rath, eines der profiliertesten Mitglieder der Synodalversammlung, warb dafür, die Kritik des Vatikans nicht überzubewerten, da diese „ausgesprochen inhaltsarm“ gewesen sei und nur dem Ziel gedient habe, den Synodalen Weg zu diskreditieren und zu blockieren. Das aber werde nicht geschehen, im Gegenteil: „Gerade angesichts dieser Störmanöver hat es ausgesprochen Sinn, den Weg unbeirrt weiterzugehen“, sagte die resolute Nonne aus der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim der Deutschen Presse-Agentur. „Denn die Reformanliegen sind ja mehr als dringlich und dulden keinen Aufschub. In vielen anderen Ländern wird dies übrigens genauso gesehen wie bei uns.“

Johanna Müller, das mit 18 Jahren jüngste Mitglied der Synodalversammlung, betonte, dass sich die Kirche dringend verändern müsse: „Die Missbrauchskrise zeigt, dass wir in der katholischen Kirche ein großes Machtproblem haben. Toxische Strukturen sowie eine rigide Sexualmoral begünstigen sexuellen Missbrauch. Eine andere Baustelle ist die Gleichberechtigung aller Menschen - das betrifft zum Beispiel die Dienste und Ämter in der Kirche.“

Von der Kritik aus dem Vatikan fühlt sich Müller „genervt“. Auch wenn nicht sicher sei, dass die Beschlüsse letztlich auch alle umgesetzt würden, sei es doch wichtig, Problemfelder zu bearbeiten und Strukturen und Grundsätze zu hinterfragen. „Das ist vor dem Hintergrund der Missbrauchskrise zum einen unsere Pflicht und zum anderen ein wichtiger Beitrag zu Debatten, die in anderen Teilen der Weltkirche ganz ähnlich geführt werden.“

© dpa-infocom, dpa:220907-99-671861/9

(dpa)