Kritik an Bund-Länder-Beschlüssen hält an : Ruf nach klarer Öffnungsstrategie wird lauter

Das Gitter eines geschlossenen Friseursalons ist heruntergelassen. Friseure sollen unter strikten Hygieneauflagen ab 1. März wieder öffnen dürfen. Zugleich wird der Ruf nach weiteren Öffnungsperspektiven lauter. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Die Lockdown-Verlängerung steht fest, bei den Öffnungsschritten aber herrscht nach wie vor große Unklarheit. Nun wird der Ruf nach klaren Lockerungsperspektiven lauter - während zugleich das Wissen um die Verbreitung der Virus-Mutationen wächst.

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes und Jana Wolf

Ein Stufenplan für die schrittweise Öffnung des Corona-Lockdowns sollte eigentlich seit der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch vergangener Woche vorliegen. Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten bei ihrem vorletzten Treffen am 19. Januar „ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie“ in Aussicht gestellt. So ist es im entsprechenden Bund-Länder-Beschluss fixiert. Doch die Strategie für Lockerungen wurde auf Anfang März vertagt. „Es ist leichter zuzumachen als zu öffnen. Zumachen erfordert Mut, öffnen erfordert Klugheit“, hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am vergangenen Mittwoch bei der Pressekonferenz gesagt. Der Streit über den richtigen Weg beim Öffnen ist in der Zwischenzeit entbrannt.

Die Bundesregierung mahnt weiterhin ein vorsichtiges Vorgehen an. Öffnungen dürften nicht unmittelbar danach wieder zu einem raschen Anstieg der Infektionszahlen führen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Wichtig sei deswegen, vor weiteren Öffnungsschritten zunächst die Auswirkungen über einen Infektionszyklus von 14 Tagen hinweg abzuwarten.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagte, man müsse wegen der noch immer unklaren Verbreitung und Auswirkung von Virus-Mutationen „weiterhin auf Sicht fahren“ und dürfe „keine Versprechen abgeben, die wir nicht halten können“. Zugleich begrüße sie „einen gemeinsamen Stufenplan der Länder“. „Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich bei der letzten MPK darauf verständigt, dass Öffnungen oder Lockerungen abhängig von einer stabilen Lage bei den Neuinfektionen erfolgen sollen“, sagte Esken unserer Redaktion. „Ein bundesweit abgestimmter und nachvollziehbarer Stufenplan darf sich demnach nicht an Feiertagen wie Ostern, sondern muss sich strikt am Infektionsgeschehen orientieren.“

Als Voraussetzung für Lockerungen hatten Bund und Länder zuletzt eine „stabile“ Zahl der Neuinfektionen von 35 pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen genannt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte für das Kriterium „stabil“ einen Zeitraum von etwa drei bis fünf Tage angegeben. Laut Regierungssprecher Seibert könnte also bei Erreichen der 35er-Inzidenz nach drei bis fünf Tagen ein erster Schritt getan werden - vor dann folgenden Schritten seien aber jeweils 14 Tage abzuwarten.

Aus den Reihen der Opposition kam Kritik an der derzeitigen Umsetzung des Lockdowns. „Für ein nachhaltige Öffnung müssen wir aber endlich den Lockdown richtig machen. Wir brauchen eine verbindliche Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz“, sagte die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, unserer Redaktion. Das Potential der Schnelltests müsse „intensiver“ genutzt werden. Nur so sei eine „nachhaltige Öffnung“ möglich. „Denn wir alle wissen doch, dass der jetzige Zustand unglaublich zehrend für alle ist“, so Kipping.

Zu den Aussichten für den Osterurlaub sagte Regierungssprecher Seibert am Montag, zunächst sei die Entwicklung der nächsten Wochen abzuwarten. Dann sei zu bewerten, welche Lockerungen zu welchem Zeitpunkt möglich seien. „Die Bundesregierung insgesamt arbeitet daran, dass Ostern 2021 schon wieder ein etwas anderes Fest wird, als Ostern 2020 war.“

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält es für zu früh, sich im Hinblick auf die Osterferien schon festzulegen. Man müsse abwarten, wie sich die Inzidenzen und der so genannte R-Wert weiter entwickeln werden. Auch sei nicht absehbar, „wie schnell und wie intensiv sich die Virusmutationen verbreiten werden“, sagte Weil. „So gerne ich den an einer Reise Interessierten und dem Beherbergungsgewerbe Orientierung geben würde, definitive Aussagen sind leider noch nicht möglich“, so der SPD-Politiker.

Die Debatte zu den Osterferien hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) aufgeworfen. Osterurlaub werde es in Deutschland dieses Jahr „leider nicht geben“, sagte Kretschmer der „Bild am Sonntag“.