Pläne der Ampel-Koalition : Großer Wurf oder Trippelschritte? Der Koalitionsvertrag im Detail-Check

Die Spitzen der Ampel-Parteien stellten am vergangenen Mittwoch den neuen Koalitionsvertrag vor. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin Die Ampel-Koalition will „mehr Fortschritt wagen“ - das zumindest verspricht sie im frisch vorgelegten Koalitionsvertrag. Überwindet das Bündnis alte Blockaden der GroKo oder bleibt es hinter den Erwartungen zurück? Was die Ampel sich in den Themenfeldern Klimaschutz, Finanzen, Arbeit und Rente, Bauen und Wohnen sowie Migration vornimmt - und wie Experten die Pläne einschätzen.