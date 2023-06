Nato-Übung „Air Defender 23“ Der Kanzler als Kampfjet-Pilot

Scholz hat keine Berührungsängste mit dem Militär, auch wenn er vor 40 Jahren den Kriegsdienst verweigert und Zivildienst in einem Pflegeheim geleistet hat. Und so zieht der SPD-Politiker an diesem Freitag nach einem kurzen Spaziergang entlang einer türkischen F16, einer finnischen F18 und eines deutschen Tornado-Jets sein Sakko aus und steigt eine Leiter an einem Eurofighter der Luftwaffe empor. Scholz zwängt sich in das enge Cockpit und lässt sich gute zehn Minuten den Kampfjet von einem Piloten erklären. Eine Szene, die es in Deutschland bislang noch nicht gegeben hat. Entsprechend groß ist die mediale Präsenz, zig Kamerateams und Journalisten sind vor Ort.