Regierung will Neuerung Doktortitel vor Nachnamen im Pass verschwindet

Manch einem ist der Titel so wichtig, dass er an seiner Doktorarbeit rumfummelt, um ihn zu bekommen. Erinnert sei an die legendäre Plagiatsaffäre des früheren Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), die zu seinem Rücktritt führte. Wer den Doktor jedoch hat, möchte ihn mitunter gerne im Personalausweis oder Reisepass stehen sehen. Doch jetzt streicht die Ampel nach Informationen unserer Redaktion die Kombination „DR.“ vor dem Nachnamen. Ganz verschwinden wird der Doktor aber nicht. Noch nicht.