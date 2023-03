Demografischer Wandel Probleme einer alternden Gesellschaft – in Deutschland und Japan

Trotz alledem leben Japaner laut Heinrich im Schnitt nicht nur länger als Deutsche, sie bleiben auch länger gesund. „Das trägt vielleicht auch dazu bei, dass sich mehr Menschen Erwerbsarbeit jenseits der Pensionsgrenze vorstellen können als dass dies in Europa der Fall ist“, sagt der Experte. Die Gesundheitsförderung sei ein wichtiger Punkt, der beide Länder eine. Denn dass Beschäftigte länger gesund und zufrieden arbeiten können, sei auch in Deutschland ein anzustrebendes Ziel. „Gesundheitliche Präventionsmaßnahmen nutzen so den Menschen, führen aber auch dazu, dass uns Arbeits- und Fachkräfte länger erhalten bleiben“, so Axel Knoerig (CDU), stellvertretender Vorsitzender des Arbeitsausschusses.