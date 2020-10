Corona : Der Impfstoff kommt früher – oder später

Berlin Minister Spahn dämpft die Erwartung auf einen Einsatz noch in diesem Jahr. Doch die Hoffnung ist groß und die Forschung weit fortgeschritten.

International wird mit Hochdruck an der Entwicklung von Corona-Impfstoffen gearbeitet. In Russlands Hauptstadt sollen schon zwischen Dezember und Januar Massenimpfungen beginnen, kündigte der Moskauer Bürgermeister vor ein paar Tagen an. US-Präsident Donald Trump spricht von ein paar Wochen, in denen ein Impfstoff in den USA zur Verfügung stehen werde. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation forschen Experten aktuell an fast 200 verschiedenen Vakzinen. Ganz vorn mit dabei ist das Mainzer Unternehmen Biontech, das mit dem US-amerikanischen Pharmariesen Pfizer kooperiert und von der Bundesregierung mit Fördergeldern im dreistelligen Millionenbereich unterstützt wird. Derzeit wird ein Impfstoff dort schon in der Phase-3-Studie getestet, der letzten und entscheidenden Phase für eine Zulassung. Die europäische Arzneimittelagentur EMA prüft bereits seit Anfang Oktober die Daten zu dem Mittel, also noch während der laufenden Studien.