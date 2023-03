Whistleblower-Gesetz im Bundestag

Der Finanzskandal Cum-Ex habe offenbart, dass der Staat auch die eigenen Strukturen verbessern müsse. „Whistleblower sollten auch dann geschützt sein, wenn sie gravierende, aber gerade noch legale Missstände aufdecken“, sagt Zittel. Das vorgelegte Gesetz sei ein Schritt in die richtige Richtung, aber kein großer Wurf. In anglo-amerikanischen Ländern gebe es eine deutlich verbreitetere Kultur des Whistleblowings. In Deutschland sei man da vorsichtiger. Daher habe es auch Jahre gedauert, bis etwa der Abgasskandal den Weg an die Öffentlichkeit und vor Gerichte fand. Und die Perspektive sei nicht rosig. „Es ist nicht damit zu rechnen, dass deutlich mehr Fälle den Weg an die Medien, die Öffentlichkeit und in den demokratischen Diskurs finden“, sagt Zittel. Whistleblower seien bei einer Offenlegung nämlich nur in Ausnahmefällen geschützt, so der Geschäftsführer.