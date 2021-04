Saarland drohen neue Einschränkungen : Der Bund stellt die Corona-Ampeln auf Rot

Berlin/Saarbrücken Der Bundestag hat neue Beschränkungen für Kreise mit hoher Inzidenz verabschiedet. Davon könnten viele Saar-Kommunen schon ab Samstag betroffen sein.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schwor die Abgeordneten am Mittwoch noch einmal auf den Ernst der Lage ein: 5000 Menschen lägen derzeit mit Covid-19 auf den Intensivstationen – „Tendenz weiter steigend, bei sinkendem Alter der Patienten“, sagte Spahn. Insofern sei die Bundesnotbremse „angemessen, verhältnismäßig und geeignet“, um die Pandemie einzudämmen. Am Ende stimmte das Parlament der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu – trotz Kritik der Opposition. Nun muss es am Donnerstag noch durch den Bundesrat, frühestens ab Samstag könnten die Beschlüsse greifen.

Konkret heißt das: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) in einem Landkreis an drei aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 überschreitet, sollen dort ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen gelten. Der maßgebliche Zeitraum sollen auch schon die drei Tage unmittelbar vor Inkrafttreten des Gesetzes sein.

Lockerungen gibt es erst wieder, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet – dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Stand Mittwoch liegt die Inzidenz von vier der sechs saarländischen Landkreise über dem Wert von 100 – nur Merzig-Wadern (83,0) und der Saarpfalz-Kreis (91,7) sind darunter. Im Regionalverband Saarbrücken (173,5) sowie in den Landkreisen Neunkirchen (142,4), Saarlouis (139,1) und St. Wendel (128,0) könnten die testbasierten Öffnungen im Rahmen des Saarland-Modells dagegen bereits am Samstag Geschichte sein.