Anteil im Saarland noch unter drei Prozent : Delta in Deutschland jetzt häufigste Corona-Variante

Berlin/Homburg Jede zweite Neuinfektion geht auf die besonders ansteckende Mutation zurück – das Saarland bleibt jedoch bislang weitgehend verschont.

Mindestens jede zweite Corona-Ansteckung in der laufenden Woche dürfte nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) bereits auf die ansteckendere Delta-Variante zurückgehen. Es sei damit zu rechnen, dass die in Indien entdeckte Mutante schon „mindestens die Hälfte aller Neuinfektionen ausmacht“, teilte das RKI mit. Delta werde auch bald in Deutschland vorherrschend sein, nun müssten die absoluten Infektionszahlen möglichst niedrig gehalten werden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag.