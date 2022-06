Pandemie : Debatte um Corona-Fahrplan - Inzidenzen „irrelevant“?

Karl Lauterbach auf der 17. Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock. Hier diskutieren rund 300 Experten über die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Foto: Jens Büttner/dpa

Berlin Die Corona-Infektionszahlen steigen. Doch wie soll die Politik darauf reagieren? Das Gesundheitsministerium arbeitet schon an der nächsten Impfkampagne. Andere sehen hingegen keinen Grund zur Panik.

Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) von einer Sommerwelle spricht und mit wenig Entspannung in den kommenden Wochen rechnet, halten manche Experten die Corona-Inzidenzen derzeit nicht für relevant. Auch beim Erhalt der regionalen Impfzentren über den Sommer gibt es unterschiedliche Meinungen.

„Wir können uns nicht noch mal einen Herbst leisten, wo wir so vorbereitet sind wie im letzten Herbst“, sagte Lauterbach bei der 17. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock. Zuvor äußerte sich der SPD-Politiker bei RTL/ntv und sagte, dass es zwar keinen Grund zur Panik gebe, allerdings würden nach steigenden Zahlen künftig auch die der Todesfälle wieder zunehmen.

Boosterimpfungen überprüfen und gegebenenfalls ausweiten

Das Gesundheitsministerium arbeitet deswegen an einer Impfkampagne für die kommenden Monate. Es gebe einen engen Austausch mit den Herstellerfirmen über neue Impfstoffe. „Wir erwarten diese Impfungen Ende August, wahrscheinlich eher Mitte September“, kündigte der Minister an. Außerdem würden auch funktionierende Testkonzepte benötigt. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen riet in der „Rheinischen Post“ dazu, die Empfehlungen zu Boosterimpfungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszuweiten.