Immobilien Debatte um Areal mit ehemaliger Goebbels-Villa bei Berlin

In welche Richtung eine Entwicklung des Geländes in einigen Jahren gehen kann, ist noch unklar. „Es gibt ganz viele Fragen zu klären. Wir stehen am Anfang des Prozesses“, sagte Borchert. Mitte Mai stehe ein Beratungstermin mit der zuständigen Berliner Immobilienmanagementgesellschaft (BIM) an. Geplant ist zunächst auch eine Zwischennutzung. So war dafür eine Übungsstätte für die Bundespolizei im Gespräch, die Landkreis und Gemeinde aber ablehnen. Das Gelände am Bogensee sei doch keine „Fighting City“ mit Gebäuden für den Häuserkampf, sagte Bürgermeister Borchert.