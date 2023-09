Flüchtlinge Debatte über Migrationsobergrenze - Rom plant Maßnahmen

Kritik an dem Vorstoß kam aus anderen Parteien: Rund drei Wochen vor der Wahl in Bayern habe Söder „wieder zur großen Keule ausgeholt“ und mache Politik auf dem Rücken von Migrantinnen und Migranten, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil in Berlin. Grünen-Chefin Ricarda Lang sprach von „Nebelkerzen“. Weder Söder noch andere, die so etwas forderten, hätten bislang Vorschläge gemacht, wie das umgesetzt werden könne.