Südwest-Koalition : Das Muster-Ländle

Winfried Kretschmann bei einer Pressekonferenz im März in Stuttgart. Foto: dpa/Marijan Murat

Analyse Stuttgart Die Koalitionsentscheidung in Baden-Württemberg hat Signalcharakter weit über die Machtfrage in Stuttgart hinaus. Auch deshalb tut sich der Wahlsieger so schwer damit, ob er für die nächste Bundesregierung Richtung Schwarz-Grün oder Richtung Ampel blinken soll. Baden-Württemberg wird zum Muster-Ländle.

Von Gregor Mayntz

Es ist ein ehernes Gesetz der deutschen Politik, dass sich die Bundespartei nicht in die Entscheidungsfreiheit der Landesverbände einmischt. Erst recht gilt das für die Frage, wer mit wem vor Ort eine Regierung bilden soll. Aber das ist die Theorie. In der Praxis sind die Landesvorstände auch mit einflussreichen Bundespolitikern besetzt. Und da ist es eher fraglich, ob sie alle nur das Wohl und Wehe des Landes im Blick haben.

Agnieszka Brugger entscheidet im Stuttgarter Grünen-Landesvorstand mit – und ist Vizevorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion. Thorsten Frei ist bei der CDU Parteivize in Stuttgart und zugleich Fraktionsvize in Berlin. Bei der SPD entscheidet im Landesvorstand Rita Schwarzelühr-Sutter mit – sie ist zugleich Umwelt-Staatssekretärin der Bundesregierung. Und auch bei der FDP schaut Michael Theurer zugleich durch sein eines Auge als Landesvorsitzender und durch sein anderes als Fraktionsvize im Bundestag.

Die reine Ergebnis-Arithmetik der Landtagswahlen von Mitte März hilft nur bedingt weiter. Die Grünen und die FDP haben hinzugewonnen, die CDU und die SPD verloren. Für Grüne und FDP alleine reicht es nicht. Die Grünen haben die Wahl, entweder mit dem bisherigen Koalitionspartner und Wahlverlierer CDU zusammen zu gehen oder mit dem vorherigen Partner und jetzigen Wahlverlierer SPD, wenn die FDP ihre Mandate mit ins Spiel bringt.

Die große Wahlkampflokomotive war Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er hat Zuspruch weit über das Grünen-Spektrum hinaus gewinnen können, war die Nummer eins auch unter CDU-Anhängern. Deshalb kann er selbstverständlich auch den größten Anspruch geltend machen, die Richtung seiner dritten Regierung zu bestimmen. Er will als betont bürgerlicher Politiker das betont bürgerliche Bündnis mit der CDU fortsetzen. Mit CDU-Landeschef Thomas Strobl hat er ein verlässliches Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und er kann auf Umfragen verweisen, wonach die meisten Wähler ihre Stimme mit der Erwartung einer grün-schwarzen Koalition verbanden.

Kretschmann dürfte wenig Lust verspüren, mit Andreas Stoch von der SPD und Hans-Ulrich Rülke von der FDP eine Regierung zu bilden, die beide dazu nutzen würden, sich nach Kräften zu profilieren, um in der Zeit nach Kretschmann eine bessere Ausgangsposition zu finden. Während die CDU in den Sondierungsgesprächen bereits eine ganze Reihe von bisherigen Hindernissen bei Lieblings-Ökoprojekten der Grünen geräumt hat, steht die FDP unter dem Zwang, vor der Bundestagswahl klar zu machen, in Sachen Umweltpolitik andere und aus ihrer Sicht bessere Lösungen als die Grünen durchsetzen zu können.

Aber diese Sicht teilen große Teile der Grünen in Stuttgart nicht. Sie sehen die große Chance, die CDU als Machtfaktor aus dem Spiel zu nehmen. Das würde der erstmaligen Benennung eines eigenen Kanzlerkandidaten oder einer eigenen Kanzlerkandidatin deutlich mehr Gewicht verleihen. Seht her, wir lösen die CDU als bürgerliche Kraft ab und bringen mit SPD und FDP Reformwillen ins Kanzleramt, lautet ihre Stuttgarter Perspektive für Berlin. Für die Bundes-Grünen wäre eine Ampel in Stuttgart ein Stimmen-Motor.

Auch die FDP würde bei ihrem Parteitag in Mai Rülke sicherlich als Helden feiern. Im Bundestagswahljahr die Zahl der FDP-regierten Länder zu erhöhen, bedeutet Rückenwind für die Regierungs-Ambitionen von Parteichef Christian Lindner. Zugleich sieht dieser die damit zusammenhängenden Gefahren: Die Grünen könnten durch dieses Manöver in Stuttgart die Furcht vieler bürgerlicher Wähler vor einem Linksbündnis mindern und so zu zusätzlicher Stärke kommen. Wenn es dann am Ende zu einem Linksbündnis reicht, wird dieses kommen. Und die FDP schaut in die Röhre, hätte das ihre dazu beigetragen, genau diesen Linksrutsch zu ermöglichen. Das fürchtet Lindner und das ist zugleich das Kalkül der linken Flügel bei Grünen und SPD.

Die Grünen flüchteten sich in Stuttgart in eine Vertagung, obwohl sie eigentlich am Gründonnerstag mit förmlichen Koalitionsverhandlungen hatten beginnen wollen. Als daraufhin die FDP eine Erklärung ankündigte, lag eine Erinnerung an den Ausstieg der FDP aus Jamaika im Herbst 2017 in der Luft. Theurer und Rülke hätten im selben Duktus wie Lindner damals auf die immensen Vorbehalte der Grünen gegen Positionen der FDP verweisen und für ein neuerliches „lieber nicht als schlecht regieren“ argumentieren können. Allerdings ist dieses Manöver nur bei eingefleischten FDP-Anhängern gut angekommen, bei wichtigen Wechselwählern ging dieser Schuss nach hinten los. Also besser nicht in Wahljahren wiederholen.