Nach der Ministerpräsidentenkonferenz Das machtpolitische Armdrücken rund um den Bund-Länder-Gipfel

Für den Kanzler war die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ein Punktsieg. Nachdem Scholz der Opposition vor zwei Monaten einen Deutschlandpakt für die Modernisierung des Landes angeboten hatte, machte die Union klar, dass es ihr in erster Linie um die Eindämmung der Zuwanderung gehe. Nun kam es noch vor den Migrations-Beschlüssen zu einem umfassenden Pakt für schnellere Planungen und Genehmigungen zwischen Bund und Ländern. In der Asylpolitik hat Scholz die Grünen so weit gebracht, dass die Bundesregierung und die Länder einen härteren Kurs fahren. Auch wenn Asylverfahren in Drittstaaten zunächst nur als Prüfauftrag festgehalten wurden, das Thema wird noch EU-weit auf den Tisch kommen. SPD-Chef Lars Klingbeil hatte sich bereits vor der MPK offen für die Abwicklung von Asylverfahren außerhalb Europas gezeigt. Das sei für ihn „ein gangbarer Weg“, sagte er am Montag. Der SPD-Chef hält auch Migrationsabkommen mit anderen Staaten für einen wichtigen Baustein der künftigen Migrationspolitik. In der SPD weiß man sehr genau, dass das Thema Migration auch ihre Wählerschaft umtreibt und zwar schon seit vielen Jahren. Der härtere Kurs des Kanzlers ist auch damit zu erklären.