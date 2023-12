Das Jahr von Olaf Scholz Scholz‘ Jahr begann schwierig – und endet in einem Nahezu-Debakel

Auch wenn man Olaf Scholz lange kennt, fällt es schwer, in den Augen oder der Mimik des Kanzlers Gefühlsregungen zu erkennen. Doch beim diesjährigen Bundesparteitag konnte man dem Sozialdemokraten nach seiner mit Spannung erwarteten Rede die Erleichterung darüber anmerken, dass er die Herzen seiner Genossen gewärmt hatte. Das ganze Gesicht war ein einziges großes Lächeln. Das erlebt man eher selten bei Scholz. Es war ein kurzer Moment der politischen Freude in einem Jahr, das für den Kanzler schwierig begann und politisch in einem Nahezu-Debakel endete.