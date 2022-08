Ampel-Politik in der Energiekrise : Eine Frage der Gerechtigkeit

Der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist im Wahlkampf 2021 mit dem Versprechen von mehr Respekt angetreten. Was ist davon noch übrig? Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Analyse Berlin Die Ampel-Koalition wollte "Mehr Fortschritt wagen". Doch für viele Menschen droht in der aktuellen Energiekrise der soziale Abstieg. Der Fortschrittsgedanke droht sich in Technologiefragen und Gesellschaftspolitik zu erschöpfen. In der Koalition knirscht es gewaltig.