Jury hat entschieden : „Klimahysterie“ ist „Unwort des Jahres“ 2019

Darmstadt Die ehrenamtliche Jury hat ihre Entscheidung bekanntgegeben.

Das „Unwort des Jahres“ 2019 heißt „Klimahysterie“. Das gab die Jury der sprachkritischen Aktion am Dienstag in Darmstadt bekannt. Die Jury, bestehend aus vier Sprachwissenschaftlern und einem Journalisten wollen mit dem „Unwort des Jahres“ Sprachkritik von den Universitäten in die Gesellschaft tragen. Zur Begründung teilte die Jury mit, mit dem Begriff werde die „Klimaschutzbewegung diffamiert und wichtige Debatten zum Klimaschutz diskreditiert“. Es sei nicht hinnehmbar, dass „das zunehmende Engagement für den Klimaschutz als eine Art kollektiver Psychose“ dargestellt werde.