Kanzler tritt vor Hamburger Untersuchungsausschuss auf : Opposition fordert von Olaf Scholz in Cum-ex-Affäre „endlich Klarheit“

Es sind gerade harte Wochen für Olaf Scholz: Der Bundeskanzler steht wegen der Cum-Ex-Affäre in Hamburg in der Kritik. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Der Bundeskanzler wird an diesem Freitag in seinem alten Amtssitz erwartet, dem Hamburger Rathaus. Dort befragen ihn die Bürgerschaftsmitglieder im Cum-ex-Untersuchungsausschuss nach seiner Rolle in der Affäre um die Privatbank Warburg, die trotz ihrer illegalen Geschäfte von der Steuerverwaltung verschont worden war. Für den früheren Erste Bürgermeister Olaf Scholz kann die Affäre politisch gefährlich werden.