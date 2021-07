Klausurtagung in Seeon : CSU setzt auf Steuerentlastungen

Klausurtagung in Seeon

Berlin/Seeon Am Donnerstag kommt CDU-Chef Laschet zur Klausur der CSU ins oberbayerische Kloster Seeon - für schöne Bilder und demonstrative Geschlossenheit. Es dürften aber auch ums liebe Geld gehen.

Trotz der klaren Absage an Steuererleichterungen durch CDU-Chef Armin Laschet hat die CSU ihre Hoffnungen auf Entlastungen in der kommenden Wahlperiode noch nicht aufgegeben.

Laschet hatte am Sonntag im ARD-Sommerinterview erklärt, er sehe „im Moment“ keinen Spielraum für Steuererleichterungen, „dazu haben wir nicht das Geld.“ Am Donnerstag ist Laschet bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon zu Gast.

Auf ihrer Tagung will die CSU auch ein Positionspapier beschließen, welches konkrete Vorschläge für finanzielle Entlastungen beinhaltet. Die Forderungen werden dann in das CSU-eigene Wahlprogramm fließen, welches in der kommenden Woche beschlossen werden soll.