CSU-Parteitag in Nürnberg : CSU-Parteitag soll den „politischen Erdrutsch“ verhindern

CSU-Chef Markus Söder spricht auf dem ersten Präsenzparteitag seiner Partei seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Foto: dpa/Daniel Karmann

Nürnberg Markus Söder gibt beim Wahlparteitag in Nürnberg klar zu erkennen, dass er Armin Laschet im Kanzleramt sehen will. Wegen der anhaltenden Sticheleien aus Bayern hatte es daran bis zuletzt Zweifel gegeben, Söder will sie ausräumen. Seine Partei bietet ihm Rückhalt und bestätigt ihn mit deutlicher Mehrheit im Amt. Und doch waren die Erwartungen andere.

Armin Laschet lächelt den Besuchern gleich am Eingang entgegen. Genau genommen sind es viele Armin Laschets. Eine ganze Wand hat die CSU nur mit dem Konterfei des Unions-Kanzlerkandidaten plakatiert. Am Ende des zweitägigen Parteitags soll keiner sagen können, man habe sich nicht mit aller Kraft für Laschet eingesetzt. Und so wird CSU-Chef Markus Söder gleich zu Beginn seiner mehr als einstündigen Rede laut und deutlich in die Nürnberger Messehalle rufen: „Wir wollen Armin Laschet als Kanzler haben statt Olaf Scholz oder Annelena Baerbock“. Ebenso laut und deutlich schallt ihm der Applaus der CSU-Delegierten entgegen. Am Ende der Rede wird Söder rund vier Minuten Applaus ernten. Die Partei sehnt sich nach klaren und lauten Botschaften. Markus Söder hält sie bereit.

Und doch ist der ausgebuffte Charakter der CSU hinreichend bekannt, um zu erahnen, dass hinter dem offensiven Werben für den Kanzlerkandidaten noch eine zweite Botschaft steckt: Sollte diese Bundestagswahl am Ende tatsächlich für die Union zum historischen Debakel werden, wonach es in allen aktuellen Umfragen aussieht, dann soll es nicht an der CSU gelegen haben. Man hat schließlich geworben, plakatiert und gekämpft, was das Zeug hält. Die Umfragen seien „nicht ausreichend“, sagt Söder. Es sei kein „Jubelparteitag“, dafür sei die Lage zu ernst. Söder zählt neben den schlechten Stimmungswerte noch „Corona-Müdigkeit, Klimastress, Afghanistan-Schock“ auf, um gleich wieder die Brücke zum Wahlkampf zu schlagen: „Es droht tatsächlich ein politischer Erdrutsch.“ Es sei die Aufgabe dieses Parteitages, einen „Linksrutsch in Deutschland“ zu verhindern. Dafür also will Söder kämpfen, der Ton ist gesetzt. Und sollte es am Ende nicht gelingen, an der CSU soll nicht gelegen haben.

Info Söder ist neunter CSU-Chef seit 1945 Historisch Seit 1945 gab es bislang neun CSU-Vorsitzende. Der erste war Joseph Müller, der die Partei mit aus der Taufe hob. Die längste Amtszeit hatte der vierte CSU-Chef Franz-Josef Strauß von 1961 bis 1988. Aktuell Markus Söder steht seit Januar 2019 an der Spitze der Partei. Er übernahm das Amt von Horst Seehofer.

Doch gerade hat der Parteitag erst begonnen und damit auch jenes Wochenende mit der letzten Chance für den Stimmungsumschwung. Zumindest, wenn man Söders Prognose folgt. Bereits im Vorfeld hatte er den Druck auf die eigenen Reihen erhöht. „Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende“, sagte Söder am Donnerstag. Die CSU wolle mit ihrem Parteitag „ein Stück“ die Trendwende einleiten. Damit hat Söder zugleich auch klargemacht, dass er das größere Stück Verantwortung für die Trendwende dann doch bei der großen Schwester CDU sieht. Und bei Armin Laschet, der am Samstag in Nürnberg zu Gast sein wird. Am Sonntagabend steht das zweite große TV-Triell der drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen bevor. Auch davon erhofft sich die CSU einen Schub nach oben in den Umfragen.

Söder ruft seine Partei zur Geschlossenheit mit der CDU auf. „Ich bitte euch ganz herzlich, dass wir morgen Armin Laschet einen tollen Empfang bieten, dass wir morgen daran arbeiten, diese ganzen Ungerechtigkeiten, die diesen Wahlkampf auch ihm gegenüber ausmachen, dass wir uns dagegenstellen und nicht neue Wellen annehmen, sondern eine starke neue Gemeinschaft präsentieren.“ Es seien stürmische Zeiten und der Wahlkampf sei „keine One-Man-Show“, sondern es gehe nur gemeinsam. Es klingt beinahe so, als würde Söder seine Partei darum bitten, die eigene Unruhestiftung in der Union und die anhaltenden Sticheleien gegen Armin Laschet wieder gut zu machen. Schon in zwei Wochen ist Bundestagswahl und schließlich schließlich gilt der Parteitag als letzte Chance.

Von seiner eigenen Partei bekommt Söder jedenfalls Rückendeckung. Mit 87,6 Prozent wird er am Freitag im Amt als Parteivorsitzender bestätigt. Dabei erhielt Söder 600 der 685 gültigen Delegiertenstimmen. Das Ergebnis ist eindeutig – und doch war im Vorfeld mit einer Mehrheit über 90 Prozent für Söder gerechnet worden. Bei der zurückliegenden Wahl im Oktober 2019 hatte Söder immerhin 91,3 Prozent erhalten. Söder zeigt sich dennoch erfreut über das „tolle Ergebnis“. Wenn die CSU bei der Bundestagswahl das gleiche Ergebnis erzielen würde, dann sei er „total happy“.

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Laut der jüngsten Sonntagsumfrage von Infratest-dimap für den Bayerischen Rundfunk stürzt die CSU im Freitstaat auf 28 Prozent ab. Zum Vergleich: Die CSU holte bei der Bundestagswahl 2017 unter dem damaligen Parteichef Horst Seehofer 38,8 Prozent, 2013 waren es noch satte 49,3 Prozent. Unter der 30-Prozent-Marke rangierte die CSU bisher nur 1949, damals kam sie auch 29,2 Prozent.