Bayern CSU-Parteitag eröffnet - Schlussspurt vor der Wahl

Zwei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl ist die CSU zu einem Parteitag in München zusammengekommen. CSU-Chef Markus Söder will die Christsozialen dort auf den entscheidenden Schlussspurt einschwören. In Umfragen war die Partei zuletzt auf bis zu 36 Prozent abgesackt und lag damit noch unter ihrem schon historisch schlechten Landtagswahlergebnis von 2018 (37,2 Prozent). Ministerpräsident Söder, der die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen will, muss deshalb alles daransetzen, dass es auf den letzten Metern noch einmal einige Prozentpunkte nach oben geht.