CSU-Parteitag in München vor der Landtagswahl Zwei Wochen Schonzeit: CSU feiert Söder und demonstriert Geschlossenheit

Söder verfällt in seiner Rede immer mal wieder in einen Alltags-Jargon, verteilt Spitzen und erzählt Anekdoten. Und warnt kurz vor Schluss vor einer „Denkzettelwahl“ mit Stimmen für die AfD. „Die AfD ist kein bayerisches Problem, aber ein Problem für Bayern. Wir müssen die AfD ernster nehmen.“ Die Partei wolle an die Macht und drohe damit, andere vor Gericht zu stellen. „Den Sound haben wir in Deutschland schon mal gehabt.“ Die Idee, aus der EU und der Nato auszutreten, seien Ideen von „wahren Kreml-Knechten“. „Diese Leute kommen nicht an die Macht, diesen Leuten legen wir das Handwerk, so wahr mir Gott helfe“, sagt Söder.