CSU-Landesgruppe trifft sich in Seeon : Misstöne in der Union: CDU und CSU streiten über Steuererleichterungen

Seeon Rund zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl sollte ein Signal der Geschlossenheit von den Bildern im oberbayerischem Kloster Seeon ausgehen: CSU-Chef Markus Söder und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) friedvoll beieinander. Doch erstmal kommt es anders als gedacht.

Kanzlerkandidat Laschet nämlich hatte am Sonntag in der ARD Steuersenkungen nach der Wahl vorerst ausgeschlossen. Der NRW-Ministerpräsident hatte erklärt, dass er „im Moment“ keinen Spielraum für Steuererleichterungen sehe, „dazu haben wir nicht das Geld“. Laschet, so will es das Klausurprogramm, wird am Donnerstag in Seeon erwartet. Ob er gerne nach Bayern reist? Geschont wird er jedenfalls nicht. Denn CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stößt zu Beginn der Klausurtagung ins selbe Horn. Es werde ein „ein Seeon-Signal der Entlastung“ geben. Familien sollten gestärkt werden, ebenso Unternehmen im Wettbewerb. „CDU und CSU gehören zum Team Entlastung“, betont Dobrindt. Dies solle in Seeon deutlich gemacht werden.