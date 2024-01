CSU-Neujahrsklausur in Oberbayern Mit markigen Positionen ins neue Jahr

Berlin · Die CSU im Bundestag legt es bei ihrer traditionellen Neujahrsklausur gerne darauf an, bundesweit in die Schlagzeilen zu kommen. Das dürfte auch in diesem Jahr so sein. Die Christsozialen wollen mehr militärische Abschreckung mit einer bewaffneten Drohnenarmee, härtere Sanktionen für Bürgergeldempfänger und eine Radikal-Reform der EU.

04.01.2024 , 21:30 Uhr

Auch in diesem Jahr tagt die CSU-Landesgruppe zum Jahresauftakt im oberbayerischen Kloster Seeon Foto: dpa/Matthias Balk

Von Jana Wolf