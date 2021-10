Wahlschlappe der Union : CSU-Chef Söder: Deutsche wollten „anderen Kanzlerkandidaten“

Deggendorf Ohne die CDU beim Namen zu nennen, appelliert der bayerische Ministerpräsident, sich nun nicht bei Grünen und FDP anzubiedern. „Wir sind nicht nur der dauerhafte Ersatzkandidat“, so Söder.

„Es ist einfach so: Am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU und CSU aufgestellt haben“, sagte Söder bei der Landesversammlung der Jungen Union in Deggendorf. „Genauso wie es eine Rolle gespielt hat, dass wir von Anfang an nicht ganz sicher waren, welche Strategie wir inhaltlich eigentlich fahren.“