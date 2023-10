Migrationskrise und AfD-Zuwachs CSU-Chef Söder bietet Scholz Regierungsbeteiligung an

Bei Markus Söder muss man immer mit einer Überraschung rechnen. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende ist am Freitag in Berlin, da eine Bundesratssitzung ansteht. Und nutzt den Termin in der Bundeshauptstadt, um eine gewisse politische Aufregung zu produzieren. Söder fordert Kanzler Olaf Scholz (SPD) sehr deutlich auf, angesichts des Erstarkens der AfD bei den Landtagswahlen und der Migrationskrise, die Ampel-Regierung zu beenden und eine Regierung mit der Union zu bilden. „Meiner Meinung nach ist die Ampel stehend k.o.“, sagt der CSU-Chef. Sie habe nicht mehr die Kraft, die große Herausforderung bei der Migration zu lösen. „Deshalb braucht es eine neue Regierung.“ Nötig sei eine „Regierung der nationalen Vernunft“. Söder befürwortet also, dass die Union bis 2025 auch als Juniorpartner in eine Regierung eintreten sollte.