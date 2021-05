Pandemie-Politik : Sinkende Corona-Zahlen: Die Zeichen stehen auf Lockerungen

Berlin Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich der 100er-Marke, immer mehr Bundesländer gehen erste Öffnungsschritte. Auch beim Reisen fallen viele Beschränkungen. Zugleich aber werden Appelle zu verantwortungsvollen und einheitlichen Lockerungen laut. Und manch einer macht Vorstöße, die weit über die Pandemie hinausreichen.

Vor diesem Hintergrund weichen immer mehr Bundesländer die Corona-Beschränkungen auf. So tritt in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai die aktualisierte Coronaschutz-Verordnung in Kraft. Bei Inzidenzen unter 100 über fünf Tage sieht sie Öffnungen unter anderem für die Außengastronomie, für Hotels, im Kulturbereich und im Einzelhandel auch ohne Terminbuchung vor. Auch Baden-Württemberg will ab Samstag für Kreise mit stabiler Inzidenz unter 100 die Regeln in verschiedenen Bereichen entschärfen, in Schleswig-Holstein sollen ab kommenden Montag Beschränkungen vor allem im Tourismus und der Gastronomie gelockert werden. Niedersachsen hatte bereits am vergangenen Montag touristische Übernachtungen und Außengastronomie für Einwohner des Landes geöffnet. In weiteren Bundesländern sind Lockerungen zu Pfingsten geplant.