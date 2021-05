Aktuelle Corona-Zahlen vom Donnerstag : RKI meldet 220 neue Corona-Fälle für das Saarland - drei weitere Todesfälle

Berlin/Saarbrücken Im Saarland sind innerhalb eines Tages weitere 220 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen (Stand 3.10 Uhr) hervor.

Seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr hat es 39.221 laborbestätigte Infektionen im Saarland gegeben. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mit (Stand 3.10 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, sank auf 103,6. Am Mittwoch lag sie noch bei 104,9.