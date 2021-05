Aktuelle RKI-Zahlen von Mittwoch : 169 Neuinfektionen im Saarland – Inzidenz sinkt weiter

Berlin/Saarbrücken Im Saarland sind innerhalb eines Tages weitere 169 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen (Stand 3.11 Uhr) hervor.

Seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr hat es 39 001 laborbestätigte Infektionen im Saarland gegeben. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen mit (Stand 3.11 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, sank auf 104,9. Am Montag lag sie noch bei 109,7.