Bekämpfung der steigenden Corona-Zahlen : Was soll sich verändern?

In einigen Bundesländern gilt die 2G-Regel etwa in Restaurants, Museen, bei Ausstellungen sowie den meisten anderen öffentlichen Veranstaltungen vor. Foto: Marijan Murat/dpa. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin Die Ampel-Parteien ringen um einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der steigenden Corona-Zahlen. Einzelheiten sind noch unklar. Doch besonders in der Arbeitswelt werden neue Regelungen auf die Bürger zukommen.

Die Corona-Infektionszahlen steigen deutlich, auch die Zahl der Patienten in den Klinken geht nach oben.Trotzdem soll der bundesweite Ausnahmezustand nicht noch einmal verlängert werden, sondern am 25. November auslaufen. Die voraussichtlichen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP wollen den damit verbundenen bisherigen Maßnahmenkatalog „abschalten“ und durch einen kleineren, zeitlich befristeten Katalog ersetzen.

Möglichkeiten der Länder Die Ampel-Koalitionäre weisen darauf hin, dass die Länder alle nötigen Schritte gehen können, lediglich „schwere allgemeine Grundrechtseingriffe“ werde es nicht mehr geben. Die Länder können Abstandsgebote, Maskenpflicht, Hygienevorgaben für Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Hochschulen, die Pflicht zur Vorlage von Impf-, Genesenen- oder Testnachweis (2G oder 3G) etwa für Veranstaltungen oder Restaurants und die Erhebung von Kontaktdaten von Besuchern selbst einführen. Flächendeckende Schließungen von Schulen, Geschäften oder großflächige Verbote von Kultur- oder Sportveranstaltungen sollen nicht mehr möglich sein.

Quarantäne-Regelungen Eltern sollen weiterhin Kinderkrankentage nutzen können, falls ihre Kinder wegen Quarantäne-Anordnungen oder eingeschränktem Betrieb ihrer Schule oder Kita zu Hause bleiben müssen. Bis März verlängert werden sollen außerdem die Entschädigungsregelung für Beschäftigte bei Verdienstausfall, wenn sie in Quarantäne geschickt werden, die Möglichkeit der Impfstatusabfrage von Beschäftigten für Arbeitgeber bestimmter Berufsgruppen und der vereinfachte Zugang zu Sozialleistungen wie Hartz IV oder Kinderzuschlag.

Arbeitsplatz Hier werden sich die meisten Änderungen ergeben. Beschäftigte in Präsenz am Arbeitsplatz, die weder eine Corona-Impfung noch einen Genesenen-Status haben, sollen sich täglich auf Corona testen lassen müssen. Wesentliche Fragen zu dieser geplanten 3G-Regel am Arbeitsplatz sind aber noch offen. Das betrifft auch die Frage, ob Beschäftigte, die einen Test verweigern, freigestellt werden sollen oder andere Folgen befürchten müssen. Wie bisher bereits in der Corona-Arbeitsschutzverordnung geregelt, solle der Anspruch auf zwei kostenlose Tests durch den Arbeitgeber bestehen bleiben. Auch noch offen ist, ob 3G am Arbeitsplatz per Verordnung oder Gesetz geregelt werden solle.

Auch ein Auskunftsrecht des Arbeitgebers ist im Gespräch. Dabei soll auch bestimmt werden, „dass der Arbeitgeber für eine gewisse Zeit diese Daten abspeichern kann", sagte die SPD-Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar. Darüber würden noch „intensive Gespräche" mit den Gewerkschaften geführt. Bislang gibt es die Auskunftspflicht der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber nur in bestimmten Bereichen - etwa in Alten- und Pflegeheimen, Schulen und Kitas oder Krankenhäusern. Gegen eine generelle Auskunftspflicht hatten sich bislang die Gewerkschaften gesträubt.

Testpflicht in Altenheimen Anders als für Beschäftigte generell werde für jene in der Altenpflege und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung eine Pflicht zu Tests zwei Mal wöchentlich erwogen, auch wenn sie geimpft seien, sagte Dittmar. In Frage kommen dafür PCR-Pooltests, bei denen die Abstrichproben gesammelt und gemeinsam ausgewertet werden. Eine auch nur vorübergehende Impfpflicht für Pflegekräfte, wie sie unter anderem die Diakonie gefordert hatte, soll es nicht geben.

Fortgang im Bundestag Am Donnerstag wird in erster Lesung beraten, danach folgen Anhörungen. Die zweite und dritte Lesung soll nächste Woche erfolgen. Die Grüne-Gesundheitspolitikerin Maria Klein-Schmeink sagte am Dienstag, die Ampel nehme die Anhörungen im Anschluss an die erste Lesung sehr ernst und rechne damit „auch an anderen Stellen noch mal nachsteuern zu müssen“.

Ministerpräsidentenkonferenz Sowohl Kanzleramt als auch Gesundheitsministerium befürworten ein Treffen der Bundesländer. Aus dem Bundesgesundheitsministerium war ein Plädoyer für bundeseinheitliche 2G-Regelungen für besonders betroffene Regionen zu hören. „Jetzt haben wir 16 verschiedene 2G-Regelungen“, hieß es dazu. Notwendig sei nun eine Ministerpräsidentenkonferenz, um eine „gemeinsame einheitliche Botschaft“ zu senden. Ein einheitliches Kommunizieren aller politischen Spitzenvertreter von Bund und Ländern habe im bisherigen Pandemieverlauf immer am effektivsten zu Verhaltensänderungen in der Bevölkerung geführt. Im BMG hofft man auf eine bundesweite Verankerung der 2G-Option, eine einheitliche 3G-Regelung am Arbeitsplatz sowie einen Aufruf „mit Nachdruck“ zu den Booster-Impfungen.Sowohl die drei Ampelparteien als auch das Bundesgesundheitsministerium riefen erneut nachdrücklich zum Impfen und zum „Boostern“ auf. Besonders bei den Auffrischungsimpfungen solle mehr Tempo gemacht werden.An diesem Freitag soll es dazu Beratungen geben.

