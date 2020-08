Umfrage zu Ausbildung : Corona verunsichert Jugend mit Blick auf Ausbildungschancen

Gütersloh Die Corona-Krise verunsichert viele Menschen. Unter jungen Leuten macht sich auch die Sorge um schlechtere Ausbildungschancen breit, wie eine Befragung zeigt.

Bezogen auf ein Studium fiel diese Befürchtung mit 23 Prozent deutlich geringer aus, wie aus der am Freitag in Gütersloh veröffentlichten Untersuchung hervorgeht.

Ein Vorbild sieht die Stiftung in Österreich, wo es seit vielen Jahren eine staatliche Ausbildungsgarantie gebe. Jugendliche bekommen demnach einen Vertrag zunächst nur fürs erste Ausbildungsjahr in einer außerbetrieblichen Einrichtung und können dann mit Anrechnung in eine betriebliche Ausbildung wechseln, wie Experte Clemens Wieland schilderte. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte am Donnerstag eine gesetzliche Ausbildungsgarantie verlangt. Der DBG rechnet 2020 mit nur 456 000 Ausbildungsverträgen, was laut Gewerkschaft der niedrigste Stand seit Gründung der Bundesrepublik wäre.