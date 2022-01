Pandemie : Corona verschärft Personalmangel in Kliniken

München/Düsseldorf Pflegepersonal wird deutschlandweit händeringend gesucht. Nun kommt die Impfpflicht im Gesundheitswesen - verschärft sie das Problem? Die Kliniken sind besorgt.

Die Corona-Pandemie verschärft den Mangel an Pflegepersonal in Deutschland - und Krankenhäuser fürchten deswegen eine schlecht umgesetzte Impfpflicht.

In einer Stellungnahme des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) heißt es: „Die Pandemie hat die Personalsituation und die spezifischen Belastungen noch verschärft.“ Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) erklärte jüngst, dass der Personalmangel sich in der Pandemie vergrößert habe.

„Was nicht passieren darf, ist eine unterschiedliche Umsetzung von Einrichtung zu Einrichtung und von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt“, sagte Engehausen. „Wenn in einer Region ein nicht geimpfter Beschäftigter ohne klar nachvollziehbare Gründe weiter arbeiten darf und in einer anderen nicht, wäre das nicht gut.“

Ebenso besorgt sind die Kliniken, dass die Berliner Koalition vom Mut zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht verlassen wird: „Unsere Befürchtung ist, dass die allgemeine Impfpflicht zerredet wird, die einrichtungsbezogene Impfpflicht unklar geregelt wird, und wir wieder den Fehler machen, im Herbst nicht auf eine neue Virus-Variante vorbereitet zu sein, die nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre so sicher kommen dürfte wie das Amen in der Kirche“, sagt Engehausen.

Portale wie Stepstone beobachten das auch - und besonders in den Pflegeberufen. Im Dezember und Januar gaben in einer aktuellen Untersuchung 42 Prozent der Beschäftigten in der Pflege an, dass sie auf der Suche nach einem neuen Job seien. Insgesamt befragt wurden laut Stepstone 12 600 Menschen.