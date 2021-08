Ministerin Klöckner besorgt über Corona-Tierboom : „Tiere sind nicht irgendeine Ware“

Interview Corona hat die Nachfrage nach Hunden & Co stark ansteigen lassen. Nach der Pandemie werden aber viele Tiere wieder im Heim landen. Die zuständige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), selbst Hundebesitzerin, mahnt: Tiere dürften nicht vernachlässigt werden. Sie plant jetzt schärfere Vorgaben.

Klöckner Haustiere können eine große Bereicherung sein. Für viele Menschen waren und sind sie gerade in der Corona-Pandemie wichtige Begleitung, auch Trostspender. Aber Tiere sind nicht irgendeine Ware, die man sich mal eben so anschafft. Wer ein Haustier halten möchte, trägt besondere Verantwortung. Dessen muss man sich bewusst sein.

Klöckner Allein die Tatsache, dass Jahr für Jahr vor den Sommerferien zahlreiche Haustiere ausgesetzt oder in Tierheimen abgegeben werden, spricht eine deutliche Sprache. Der Wunsch und die Begeisterung mögen groß sein. Aber einige bedenken nicht, dass ein Tier natürlich Zeit, Mühe und auch Geld kostet. Umso wichtiger ist es, sich intensiv Gedanken zu machen, ob ein Haustier zu der eigenen Lebenssituation passt. Habe ich genug Zeit? Wie viel Auslauf und Platz braucht das Tier? Wie alt und groß wird es und so weiter…. Deshalb hat mein Ministerium ein eigenes Portal, den Haustierberater entwickelt. Hier kann man das interaktiv prüfen. So lassen sich Überraschungen und Enttäuschungen vermeiden.

Klöckner Haustiere sind jedenfalls keine Kuscheltiere – sie haben Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Die Haltung und Betreuung muss artgerecht sein. Hunde etwa brauchen ausreichend Bewegung und dürfen nicht zu lang alleingelassen werden. Die Anforderungen an die Haltung von Hunden passen wir gerade erst an neue wissenschaftliche Erkenntnisse an. Wir verschärfen etwa die Anforderungen an die Hundezucht. Eine Mindestzeit von vier Stunden für den täglichen Umgang mit den Welpen wird dann zum Beispiel vorgegeben. Zudem verbieten wir grundsätzlich die Kettenhaltung von Hunden.