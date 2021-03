Zoff in der Großen Koalition : Jeder gegen jeden

Berlin In der großen Koalition gibt es großen Ärger - die Stimmung ist so schlecht wie seit langem nicht mehr. Der Corona-Frust führt dazu, dass nun auch öffentlich mit dem Zeigefinger aufeinander gewiesen wird, wenn es um Schuldige am Impf- und Testdebakel geht.

Olaf Scholz wagt am Sonntag den ganz großen Wurf: Bund und Länder würden die Impfkapazitäten verstärken, sagt er am Abend im ZDF. „Es wird bis zu zehn Millionen Impfungen pro Woche geben“, erklärt der Vizekanzler und SPD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Dies gelte ab Ende März und für die Monate April, Mai und Juni. „Und das das jetzt gut vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt.“ Ausrufezeichen.

Er fügt hinzu, dass er sich im Kabinett und beim jüngsten Bund-Länder-Gipfel für Verbesserungen im Kampf gegen die Virus-Pandemie eingesetzt habe. „Ich tue, was notwendig ist, damit wir gut durch diese Krise kommen", erklärt er seine Einschätzung des eigenen „Impf-Wumms“.

Das war dem Koalitionspartner Union dann doch zu viel Eigenlob. Man schickte den General aus München vor: „Ziemlich dreist von Olaf Scholz die kommenden Impfstofflieferungen auf seinen Einsatz zurückzuführen. Wüsste jetzt gar nicht, was er da beigetragen hat!?“, schreibt CSU-Generalsekretär Markus Blume auf Twitter um kurz vor Mitternacht am späten Sonntagabend.

Doch der SPD-Kanzlerkandidat ist nicht der einzige, den Blumes Spitzen am Wochenende treffen. „Man kann nicht die Verantwortung beim Testen auf die Länder schieben und sich selbst für komplett unzuständig erklären“, zürnt der Mann aus München ein paar Stunden zuvor - diesmal in Richtung des CDU-Bundesgesundheitsministers Jens Spahn.

Der ist - auch aufgrund eigener vorschneller Versprechungen beim Thema Testen - ohnehin gerade der Buhmann des Kabinetts. Sowohl aus den eigenen Reihen als besonders bei den SPD-Ministerkollegen. Galt er lange Zeit als Überflieger, steht er jetzt umso heftiger in der Kritik. Er dient in der Corona-Krise gewissermaßen als Blitzableiter. Ob, und wie er das politisch überstehen wird, wird der Sommer zeigen.

Mit Scholz und Spahn hatte das Schwarze-Peter-Spiel in der Regierung im Januar begonnen. Scholz konfrontierte seinen Kabinettskollegen mit einer langen Liste mit 24 Fragen zum Thema Impfstoffbeschaffung. So könne man nicht miteinander umgehen, schimpften CDU-Minister. Doch Scholz hatte sein Mindestziel erreicht, der Mangel an Impfstoffen klebte von nun an Spahn und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die beeilte sich, eine Impf-Taskforce rund um den Gesundheitsminister zusammenzustellen, die Spahn ebenfalls schlecht aussehen ließ

Auch beim Thema Wirtschaftshilfen läuft in der großen Koalition nichts mehr rund. Zwischen Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hakt es gewaltig. Warum die Hilfen so spät kommen, hängt jeder an den Fehlern des jeweils anderen Hauses auf. Die Verständigung ist schwierig.

Dazu kommt ein immer schlechter werdendes Verhältnis von Bund und Ländern. Spahn sieht nicht ein, warum er für die Länder Tests bestellen sollen, bietet sich sarkastisch als Kontaktvermittler an. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) sekundiert ihm, sagt, es sei nie verabredet gewesen, dass der Bund für die Länder Schnelltests bestellt. Das sei die Aufgabe der Länder selbst. Von denen kommt wiederum parteiübergreifend der Vorwurf über mangelnde Information und Finanzierungszusagen der Bundesseite.

Nun kommt noch die Maskenaffäre von Unions-Bundestagsabgeordneten hinzu. Die SPD nimmt diese zum Anlass, dem Koalitionspartner unverhohlen Unzuverlässigkeit vorzuwerfen. SPD-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans erklärt mit Blick auf die Unionsfraktion gar, man müsse annehmen, „dass Vetternwirtschaft und Raffgier sich genau da breit machten, wo es um die Lösung der wichtigsten Themen in dieser Corona-Krise geht“.

Ohnehin kommt die Maskenaffäre zur absoluten Unzeit für die wahlkämpfende CDU. Die Sorge vor einem zusätzlichen Imageschaden ist groß - zumal mit Nikolas Löbel einer der Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg kommt. Der neue CDU-Chef Armin Laschet musste am Wochenende Feuerwehr spielen, der Schaden ist dennoch groß. Löbel ist inzwischen aus der Partei ausgetreten, hat sein Bundestagsmandat niedergelegt.

Hält die Regierung über den Sommer, oder bricht sie kurz vor Ende doch noch auseinander? „Nein“, sagt einer, der die Regierung mitträgt. Soweit werde es nicht kommen. Aber es sei immer schwerer, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Der Kitt der Krise sei aufgeweicht. Und da die Nervosität auf beiden Seiten zunehme, werde auch der Ton entsprechend rauer. „Die Stimmung ist sehr schlecht“, sagt einer aus dem anderen Lager. „Äußerst schlecht“. Eine Fortsetzung nach der Wahl? „Derzeit ausgeschlossen“.

Was bleibt für den Bürger? Die Hoffnung, dass bei allen gegenseitigen Schuldzuweisungen das Regieren nicht vergessen wird.

Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther brachte die derzeitige Gemütslage in der Politik im Gespräch mit dieser Redaktion auf einen Punkt: „Wir sind halt gerade in einer Zeit der Schlau-Schnacker, die im Nachhinein alles besser wissen.“

