Treffen von Bund und Ländern : Heikle Späße und schwache Nerven

Auf einem Monitor in der Staatskanzlei sind bei der Video-Schaltkonferenz zur Entwicklung der Corona-Pandemie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Michael Müller (SPD), der Regierende Bürgermeister von Berlin zu sehen.Foto: Jens Büttner/dpa. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Die Länder und der Bund ringen erneut um die richtige Strategie. Der Druck zu Öffnungen nimmt zu, gleichzeitig ist das Infektionsgeschehen noch nicht unter Kontrolle. Und der Ton wird rauer.

Man verabredet sich immer für 14 Uhr. Um dann doch stets später zu beginnen. Auch am Mittwoch zeigt die Uhr 14.37 als die Kanzlerin das Wort ergreift, um die zwei Ministerpräsidentinnen und die 14 Ministerpräsidenten digital aus dem Kanzleramt heraus zu begrüßen. Nur der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und sein Stellvertreter Markus Söder, CSU-Regierungschef aus Bayern, sind vor Ort in Berlin.

Der Tag beginnt für manchen Mitarbeiter von Staatskanzleien im Land mit einem Fragezeichen. „Kontaktreicher Sport wie Material Arts-Kämpfe in Innenräumen und insbesondere Käfigen“, taucht in der aktuellen Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt auf. Auf Seite sieben unter Punkt sieben beim fünften Öffnungsschritt. Sport in Käfigen? Kopfschütteln bei den Beteiligten. Später wird bekannt, dass sich Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) einen Gag erlaubt hat, als er die Vorlage an den Chef der Berliner Staatskanzlei geschickt hatte. Ein Insider offenbar. Die Wörter verschwinden dann schnell wieder aus dem Papier. „Der Druck ist so groß – auch eine Art des Stressabbaus“, sagt einer, der Braun gut kennt.

Insgesamt ist den Verhandlern jedoch nicht zum Lachen zumute. Es sei ein „wichtiger Tag“, eröffnet Kanzlerin Merkel die Sitzung. „Wir können den Übergang in eine neue Phase gehen“, wird sie von Teilnehmern zitiert. Vor der großen Runde hatten die Ministerpräsidenten in einer gesonderten Runde ohne Merkel miteinander beraten. Klar wurde schnell: Einig ist man sich nicht. So gibt es beispielsweise unterschiedliche Einschätzungen zum Thema Osterurlaub. Die Tourismus-Länder Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein können sich etwa Lockerungen für das Hotelgewerbe vorstellen. Andere schließen das kategorisch aus. Angespannt sind sie alle.

Den bayerischen CSU-Ministerpräsidenten treibt noch etwas anderes um. Er ist Mitglied des „Teams Vorsicht“, gemeinsam mit der Kanzlerin. Daran hat sich nichts geändert. Aber er verliert die Geduld beim Thema Impfungen – auch Ärzte müssten endlich einbezogen werden. Das Motto müsse sein: „All you can vaccinate“, sagt Söder. Man müsse aus der starren „Impfbürokratie“ in mehr Flexibilität kommen. Deshalb müsse man so schnell wie irgend möglich alle Ärzte einbeziehen, niedergelassene Hausärzte, Betriebsärzte, Krankenhäuser und dann auch Schulärzte. Söder bezieht sich zunächst auf den Impfstoff von Astrazeneca, später müsse dies dann auch für andere Impfstoffe gelten.

Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) etwa will die Hausärzte mehr einbeziehen beim Impfen. Auch NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet plädiert dafür. Später einigt man sich darauf, dass ab Ostern auch die niedergelassenen Ärzte impfen sollen. Söder und Laschet geraten bei diesem Thema etwas aneinander. „Das ist kein Ulk“, sagt Söder Teilnehmern zufolge auf eine Bemerkung Laschets.

Bundesfinanzminister und SPD-Vizekanzler Scholz hat ebenfalls Sorge. Sorge, dass sich die Länder nicht ausreichend auf den Massenansturm im April und Mai in den Impfzentren vorbereiten. Er mahnt die Länder-Regierungschefs, den Ansturm nicht zu unterschätzen.

Selbst Merkel kann sich dem Druck nicht mehr völlig entziehen. Nach dem wochenlangen Corona-Lockdown würden Lockerungen „sehnlichst gewünscht“, auch sie selbst halte Öffnungen für notwendig, hatte die Kanzlerin noch am Dienstag gesagt und eine vorsichtige Öffnungsstrategie angekündigt, meist entlang regionaler Corona-Zahlen, aber immer mit einer „Notbremse“.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten müssen zwei Herausforderungen begegnen: Einerseits hat das Sinken der Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen breite Hoffungen und Erwartungen auf ein schrittweise Ende des Lockdowns geweckt. Andererseits sind die Zahlen in den vergangenen Tagen wieder angestiegen, auch wegen der Virus-Varianten. In diesem Spannungsfeld müssen Bund und Länder entscheiden. „Im Detail wird das sicherlich noch ganz schön kompliziert“, sagte Merkel selbst voraus. Und behielt recht.

Das Kanzleramts-Papier vom Morgen sieht dann auch eingeschränkte Öffnungen schon in Regionen vor, in denen lediglich die 100er-Marke von Infizierten je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen unterschritten wird. Neben Terminshopping-Angeboten könnten dann Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten „für Besucher mit vorheriger Terminbuchung“ geöffnet werden. Ebenso könnte dort „Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich“ erlaubt werden.