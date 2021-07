Steigende Corona-Infektionen : Testpflicht für Urlauber soll ab kommendem Sonntag gelten

Ein Arzt nimmt im Corona-Testzentrum im Flughafen Düsseldorf einen Abstrich bei einem Reiserückkehrer. Foto: dpa/Henning Kaiser

Berlin Gesundheitsminister Spahn hat sich mit der schnellen Ausweitung der Einreise-Regeln offenbar gegen Vorbehalte der SPD durchgesetzt. Die Einführung der Impfpflicht für Büro-Mitarbeiter bei den US-Internetkonzernen Google und Facebook löst auch hierzulande eine kontroverse Debatte aus.

Von Jan Drebes und Birgit Marschall

Die Testpflicht für alle Reiserückkehrer, die nicht vollständig gegen Corona geimpft oder von einer Covid19-Erkrankung genesen sind, soll nun doch voraussichtlich schon ab 1. August eingeführt werden. Bisher gilt die Testpflicht nur für Flugpassagiere. Künftig soll sie auch für Urlauber verpflichtend sein, die mit dem Auto, der Bahn oder per Schiff zurückkehren. Die Bundespolizei soll Einreisende an den Grenzen stichprobenweise kontrollieren.

Abstimmungsprobleme innerhalb der Bundesregierung seien inzwischen ausgeräumt, hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen. Die SPD hatte zunächst Vorbehalte, weil sie eine Gesetzesänderung für nötig hielt. Die Union setzte sich jedoch mit ihrer Auffassung durch, wonach eine geänderte Einreiseverordnung ausreichend ist. Der Entwurf dieser Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lag zuerst dem „Spiegel“ vor. Demnach gilt die Pflicht, bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorzuweisen, ab kommendem Sonntag. „Die Inzidenz in Deutschland ist derzeit im Vergleich zu anderen Staaten vergleichsweise niedrig. Durch erhöhte Reiseaktivitäten droht sich dieser Trend umzukehren“, heißt es in dem Papier, das von Mittwochabend datierte.

Info 51 Prozent der Deutschen vollständig geimpft Infektionen Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt auf 16 nach 12 vor einer Woche. Der Wert gibt an, wie viele Bürger je 100.000 Einwohner sich in den letzten sieben Tagen angesteckt haben. Impfquote Bis Mittwoch waren 50,9 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft.

Risikogebiete sollen zudem künftig nicht mehr in drei, sondern nur noch in zwei Kategorien ausgewiesen werden: in Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete, so der Entwurf. Dieses Verfahren solle die Komplexität der Vorgaben vermindern und „daher die Verordnung für die Bürger verständlicher machen“, heißt es in dem Papier. Urlauber, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen ihre Einreise weiter anmelden. Änderungen gibt es aber bei den Vorgaben für die Quarantäne. Kommen Urlauber aus Hochrisikogebieten zurück und sind nicht geimpft oder genesen, müssen sie eine zehntägige Quarantäne antreten, die frühestens ab dem fünften Tag durch Freitesten beendet werden kann. Künftig ist dafür nach den Plänen die Übermittlung eines negativen PCR-Testnachweises erforderlich, ein Antigenschnelltest reicht nicht mehr.

Spahn und Innenminister Horst Seehofer (CSU) drangen angesichts der wieder zunehmenden Infektionszahlen seit Tagen auf strengere Einreiseregeln. Der Fehler des vergangenen Jahres, als sich die Infektionsraten nach den Sommerferien auch durch Reiserückkehrer stark erhöht hatten, soll nicht wiederholt werden. Viele beliebte Urlaubsländer wie Spanien, Frankreich und die Niederlande sind wieder als Hochinzidenzgebiete eingestuft. Zuletzt hatten mehrere Ministerpräsidenten die Bundesregierung aufgefordert, die Testpflicht rasch zu erweitern. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) hatte es als witzlos bezeichnet, würde die Testpflicht erst nach Ende der Schulferien einzelner Länder eingeführt.

Nach Meinung der SPD-Fraktion soll der Staat die Kosten für geplante PCR-Tests für Rückkehrer übernehmen. Diese Tests seien erheblich teurer als Schnelltests, „für eine Familie kann das schnell mehrere hundert Euro betragen“, sagte der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider. „Deshalb fordere ich, dass in diesen Fällen die Kosten für die PCR-Tests vom Staat übernommen werden.“ Der Urlaub dürfe nicht zur Kostenfalle werden.

Noch offen ist, ob die Testpflicht auch für Fernfahrer im innereuropäischen Warenverkehr gelten soll. Wirtschaftsverbände befürchten hier erneut lange Lkw-Staus und unterbrochene Lieferketten wie im vergangenen Jahr. „Grundsätzlich ist das Bemühen zur Pandemie-Eindämmung nachvollziehbar. Nationale Alleingänge sind jedoch gerade im Güterverkehr der falsche Weg und würden die ohnehin angespannten Lieferketten zusätzlich streßen“, warnte daher der Sprecher des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). „Die kilometer- und tagelangen Staus, die wir bereits erleben mussten, sind noch in lebhafter Erinnerung. Notwendig sind vielmehr europaweit verbindliche Regelungen, die die Grenzen für den Waren- und Güterverkehr offenhalten und gleichzeitig den Schutz der Gesundheit und die Versorgungssicherheit garantierten.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet damit, dass sich viele Impfskeptiker im Herbst doch noch für eine Corona-Impfung entscheiden werden. „Corona-Verhaltensbeschränkungen sind im Wesentlichen im Herbst vorbei, nicht aber für die Ungeimpften. Der Druck auf Ungeimpfte wird dann automatisch steigen“, sagte Lauterbach. „Es kann aber dann keine Gleichbehandlung von Geimpften und Getesteten mehr geben. Die Delta-Variante sorgt dafür, dass die Aussagekraft von Schnelltests noch nicht genau genug ist, um Ansteckungsketten zu vermeiden“, so der SPD-Politiker. „Es gibt zu viele falsch-negative Ergebnisse. Somit werden ungeimpfte Personen nicht zu einer Normalität zurückkehren können. Jeder, der sich nicht impfen lassen will oder kann, muss leider damit rechnen, im nächsten halben Jahr an Covid zu erkranken“, sagte Lauterbach. Er fügte hinzu: „Ich gehe deswegen davon aus, dass die Impfbereitschaft im Herbst noch einmal stark steigen wird.“

In der Debatte über unterschiedliche Rechte von Geimpften und Ungeimpften verteidigte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt Hoteliers, die nur Geimpfte und Genesene aufnehmen wollen. „Ich glaube, dass im Tourismus und Veranstaltungsbereich zunehmend das Angebot auf Geimpfte und Genesene fokussiert wird“, sagte er dem „Münchner Merkur“.