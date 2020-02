Plan zur Bekämpfung der Seuche vorgestellt : Spahn stimmt Bevölkerung auf Ausbreitung von Corona ein

Berlin In Deutschland sind bislang nur wenige Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Zuletzt gab es jedoch elf neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Auch in anderen europäischen Ländern steigt die Zahl der Infizierten deutlich.

Nach Einschätzung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich die „Lage deutlich verschärft“. Man spreche derzeit bewusst von einem „Beginn der Epidemie“. Das bedeute, es werde bei den Corona-Fällen eine „weitere Entwicklung nach oben geben“, so Seehofer. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stimmte die Bevölkerung auf eine Ausbreitung des Virus ein. Am Donnerstag stellten die beiden Ressortchefs ihre Pläne zur Bekämpfung der Seuche vor. Bereits am Tag davor hatten sie dazu einen Krisenstab eingerichtet. Er soll sich vor allem mit der Frage beschäftigen, wie man die „Infektionskette“ in und auf dem Weg nach Deutschland in den Griff bekommen kann. Denn beim Coronavirus besteht die „neue Qualität“ (Spahn) darin, dass es inzwischen nicht mehr so einfach ist, sämtliche persönliche Kontakte von Infizierten zurückzuverfolgen, um die entsprechenden Verdachtsfälle unter Quarantäne zu stellen. Nachfolgend die wichtigsten Gegenmaßnahmen der Bundesregierung: