Bund-Ländertreffen im Kanzleramt : Corona setzt Bund und Länder unter Druck

Berlin Die Maßnahmen gegen die Pandemie sind umstritten. Ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin soll Klärung bringen.

Die stark gestiegenen Infektionszahlen sorgen zunehmend für Nervosität. Schon Ende September hatte Merkel gewarnt, dass es bis Weihnachten mehr als 19 000 neue Fälle pro Tag geben könnte. Sie begründete dies damit, dass sich die Zahlen in den letzten drei Monaten dreimal verdoppelt hätten. Bis Ende Oktober käme es so bereits zu 4800 Fällen am Tag. Tatsächlich liegen die Ansteckungszahlen schon seit Anfang Oktober nahezu täglich klar über der 4000er-Marke, was sogar auf ein noch düstereres Szenario hindeutet. Am Dienstag wurden erstmals in allen 400 Städten und Landkreisen innerhalb der letzten sieben Tage Corona-Fälle verzeichnet. In 40 Regionen waren es jeweils mehr als 50 Neuinfektionen.