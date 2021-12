Tourismus : Corona-Rückholflüge: Gericht prüft Kostenbeteiligung

Berlin Zu Beginn der weltweiten Corona-Pandemie ist in vielen Reiseländern der Flugverkehr eingestellt worden. Allein aus Deutschland saßen Zehntausende Menschen fest. Es gibt Streit um die Rückholkosten.

Das Verwaltungsgericht Berlin hat über die Kostenbeteiligung für Rückflüge von Deutschen am Anfang der weltweiten Corona-Pandemie verhandelt.

Dabei ging es am Freitag um die von der Bundesregierung im Frühjahr 2020 organisierten und bezahlten Flüge vor allem für Touristen, die wegen des globalen Lockdowns im Ausland festsaßen. Die Richter prüften anhand von zwei beispielhaften Klagen, ob das Auswärtige Amt zu Recht von den zurück nach Deutschland geholten Menschen verlangte, sich an den Flugkosten zu beteiligen. Eine Entscheidung des Gerichts wird am frühen Nachmittag erwartet.