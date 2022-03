Umstrittene neue Regeln : Bundestag will künftige Corona-Schutzregeln beschließen – heftige Kritik von der Union

Berlin Die neuen Corona-Schutzregeln für Deutschland sind umstritten – dennoch werden sie heute im Bundestag wohl besiegelt. Vorab gab es heftige Diskussionen über die neuen Regeln.

Die Union kritisiert den vorgelegten Gesetzentwurf derweil scharf. Die Regelungen erzeugten ein Wirrwarr, sagte der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge und verwies auf die heftige Kritik der Länder-Regierungschefs. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verteidigte das Gesetz indes als rechtssicher und sieht auch Justizminister Marco Buschmann (FDP) in der Verantwortung. „Der Bundesjustizminister hat hier mit mir verhandelt und bürgt hier quasi für die Rechtssicherheit des Gesetzes. Daher glaube ich, das wird funktionieren“, sagte Lauterbach am Freitag im Deutschlandfunk.

Am Mittag (12.30 Uhr) soll sich der Bundesrat in einer Sondersitzung abschließend damit befassen. Die Gesetzespläne sehen nur noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. In Bussen und Bahnen soll weiterhin Maskenpflicht gelten können.

Für regionale „Hotspots“ kann es jedoch weitergehende Beschränkungen geben, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt. Die neue Rechtsgrundlage soll von diesem Sonntag an gelten, da die jetzige am Samstag endet. Zahlreiche Bundesländer wollen aber noch eine vorgesehene Übergangsfrist nutzen und aktuell geltende Schutzregeln bis zum 2. April aufrechterhalten.

Beratungen und Streitigkeiten

Bei den Beratungen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten der Länder hatte es Streit über den neuen Rechtsrahmen gegeben. Konkrete Beschlüsse für das weitere Vorgehen im Frühjahr wurden nicht gefasst. Von Länderseite kam parteiübergreifend Kritik an den Plänen der Bundesregierung. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen, nannte die geplante Neuregelung „rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar“. Das gelte vor allem für die Regelung zu „Hotspots“ in kritischer Lage. Scholz hatte die Pläne verteidigt.

Auch Kommunen sehen den künftigen Rechtsrahmen kritisch. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, bezeichnete die Hotspot-Regelung in der „Rheinischen Post“ (Freitag) als unpraktikabel. Sie führe zu einem „Flickenteppich“. Landsberg begrüßte, dass die Länder die Übergangsregelungen bis zum 2. April nutzen wollen. Danach „wäre es sinnvoll, jedenfalls die Maskenpflicht nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch in öffentlich zugänglichen Räumen aufrecht zu erhalten, etwa in Behörden, in Geschäften oder bei Veranstaltungen“.