Pandemie : Corona-Protest: Tausende trotz Verbots in Hamburg unterwegs

Corona-Protest: Tausende trotz Verbots in Hamburg unterwegs

Gegner der Corona-Maßnahmen versammeln sich vor der Hamburger Kunsthalle in der Nähe des Hauptbahnhofs. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg Eine große Demonstration von Impfgegnern war verboten worden. Mehrere Tausend Menschen versammeln sich trotzdem. Andernorts in der Hansestadt gehen Gegendemonstranten auf die Straße.

Trotz Verbots haben sich am Samstag mehrere Tausend Gegner der Corona-Maßnahmen vor der Hamburger Kunsthalle und auf umliegenden Straßen versammelt. Die Polizei sprach am Nachmittag von rund 3000 Teilnehmern.

Ursprünglich war dort eine große Demonstration von Impfgegnern geplant, zu der bis zu 15.000 Teilnehmer erwartet wurden. Diese hatte die Polizei am Donnerstag angesichts explodierender Infektionszahlen in der Stadt verboten. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Teilnehmer diesmal an Masken- und Abstandspflicht halten, wie ein Sprecher sagte.