Corona-Pandemie : Worauf die Experten jetzt setzen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Bundestag. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Wo steht das Land kurz vor Weihnachten in der Pandemie? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht zumindest eine allmähliche Stabilisierung der Lage in der Corona-Pandemie.

Von Antje Höning, Kerstin Münstermann und Jana Wolf

Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach setzt auf eine Stabilisierung der Corona-Lage in Deutschland. „Der Rückgang der Fallzahlen ist echt“, sagte der SPD-Politiker am Montag. Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut einen erneuten leichten Rückgang bei der Sieben-Tage-Inzidenz vermeldet. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie geht es weiter in der Pandemiebekämpfung?

Info Mehrheit unterstützt beschränkte Kontakte Die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt laut einer Umfrage die verschärften Corona-Maßnahmen. So schätzen 94 Prozent die wieder eingeführte Homeofficepflicht als angemessen ein, und 74 Prozent unterstützen die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, wie aus einer Befragung des Bundesinstituts für Risikobewertung hervorgeht. Auch bereits bestehende Maßnahmen haben breiten Rückhalt. 94 Prozent akzeptieren demnach die Testpflicht für Reiserückkehrende, und 82 Prozent befürworten das Absagen von Veranstaltungen.

Am Dienstag soll erstmals der neue Corona-Expertenrat tagen, der etwa diskutieren soll, wie gefährlich die neue Omikron-Variante für das Infektionsgeschehen in Deutschland werden kann. Aufbauend auf dieser Analyse soll dann entschieden werden, ob es über Weihnachten neue Corona-Einschränkungen geben soll oder nicht. Lauterbach nimmt an den Beratungen teil.

Lauterbach betonte mit Blick auf die erste Sitzung des Expertenrates die Rolle der Wissenschaft in seiner künftigen Regierungsarbeit betont. „Politik in der Pandemie braucht wissenschaftliche Beratung. Der stärkere Einbezug der Wissenschaft wird meine Arbeit prägen. Der Austausch mit den früheren Kolleginnen und Kollegen wird Basis meines Krisenmanagements und der gesamten Bundesregierung sein“, sagte er unserer Redaktion. Zu dem Gremium gehören unter anderem Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité, sowie Hendrik Streeck, Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik Bonn an. Außerdem Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) sowie die Virologin Melanie Brinkmann (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung), die Physikerin Viola Priesemann (Max-Planck-Institut) und Intensivmediziner Christian Karagiannidis (Divi-Intensivregister) dem Expertenrat angehören.

Sind die sinkenden Inzidenzen ein Anzeichen dafür, dass der Höhepunkt der vierten Welle überschritten ist?

„Wir dürfen uns von sinkenden Inzidenzen nicht täuschen lassen, es gibt leider keinen Grund für Entwarnung“, sagte der Grünen-Gesundheitsexperte und Notfallmediziner Janosch Dahmen unserer Redaktion. „Omikron schlägt sich zwar noch nicht morgen in erneut steigenden Inzidenzen nieder, aber wir müssen heute bereits Vorsorge treffen“, so Dahmen.

Welche Vorkehrungen gegen die weitere Omikron-Ausbreitung sollten getroffen werden?

Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen nennt drei zentrale Punkte. Erstens solle der Abstand zwischen zweiter und dritter Impfung deutlich verkürzt werden. „So erhalten wir schnell eine höhere Grundimmunisierung der Bevölkerung, die Omikron bremst, unser Gesundheitssystem schützt und Menschenleben rettet“, sagte Dahmen. Zweitens fordert er, ein Ablaufdatum für die Impfzertifikate festzulegen. Damit solle den medizinischen Erkenntnissen zur Verringerung des Schutzes gegen eine Infektion Rechnung getragen werden. Und drittens müsse die Einreiseverordnung so angepasst werden, dass eine Einreise aus einem Hochrisikogebiet nur mit einem maximal 24 Stunden alten PCR-Test möglich sei. „Mit Umsetzung dieser drei Punkte erhöhen wir die Grundimmunisierung der Bevölkerung und Verlangsamen den Eintrag von Omikron nach Deutschland, was uns einen wichtigen Vorteil im Kampf gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante gibt“, sagte Dahmen.

Sind die 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende ein realistisches Ziel?

Aus der Ampel sind zuversichtliche Töne zu hören, dass das von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgegebenen Ziel zu schaffen ist. Mit der vorhandenen Impfinfrastruktur, inklusive der Impfberechtigung für Apotheken, und den vorhandenen Impfstoffen bis Ende des Jahres sei das anvisierte Ziel umsetzbar, sagt Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen. Er gibt zugleich noch ein neues Ziel aus: „Das Motto für die kommenden Tage muss lauten: Die dritte Impfung bis zum vierten Advent.“ Bayerns Gesundheitsminister Holetschek brachte die Hoffnung zum Ausdruck, ein schönes Weihnachtsfest im Kreis der Familie erleben zu können, „auch wenn wir weiterhin vorsichtig sein müssen“, so Holetschek. Der CSU-Politiker appellierte: „Ein friedliches Weihnachten kann nur gelingen, wenn wir alle zusammenhelfen, indem wir uns boostern lassen, Kontakt reduzieren und Hygieneregeln einhalten.“

Wie stark breitet sich Omikron in Deutschland aus?

In Deutschland gibt es erst wenige Infektionen durch die Omikron-Variante. Bis zum 7. Dezember wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) 28 Omikron-Infektionen gemeldet, die per Sequenzierung nachgewiesen wurden. Zudem gibt es 36 Verdachtsfälle, bei denen der variantenspezifische PCR-Test angeschlagen hat. Doch Omikron droht sich sehr rasch auszubreiten: „Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird Omikron in etwa zwei bis vier Wochen in Europa vorherrschend sein“, erklärt Richard Neher, Forscher an der Universität Basel. Daten aus Dänemark und Großbritannien legten nahe, dass sich die Zahl der Omikron-Ansteckungen alle drei bis vier Tage verdoppele. Hohe Ansteckung, aber milde Verläufe – darauf hoffen nun Experten anhand erster Fallbeschreibungen aus Südafrika. „Die Schwere der durch die Variante Omikron verursachten Erkrankung lässt sich derzeit noch nicht abschätzen“, schreibt das RKI in seinem Wochenbericht.

Wie läuft es beim Boostern und geht das ohne Testpflicht schneller?

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Dienstag entscheiden, ob die Corona-Testpflicht von Personen mit Auffrischungsimpfungen abgeschafft wird. Dann entspricht dreimal Impfen dem Status „2G plus“. Das soll den Bürgern einerseits einen Anreiz liefern, sich boostern zu lassen. Andererseits sollen so die Testkapazitäten geschont werden. Aktuell haben laut RKI erst 24 Prozent der Bevölkerung eine Auffrischung erhalten. Dabei hat eine Studie von Sandra Ciesik von der Uni Frankfurt ergeben, dass sechs Monate nach einer zweifachen Impfung – egal mit welchem Impfstoff - keine Antikörperreaktion mehr messbar ist. Selbst in der Gruppe der über 60-Jährigen, die durch Corona stärker als andere gefährdet sind, beträgt die Rate der Geboosterten nur 43 Prozent.

Wie schnell darf geboostert werden? In Nordrhein-Westfalen darf man von jetzt an schon vier Wochen nach Ende der ersten Impfserie eine Auffrischung erhalten, wie das Gesundheitsministerium nun per Erlass geregelt hat. „Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen – sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist“, teilte das Ministerium mit. Dieses Intervall orientiere sich an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), wonach eine Auffrischung bei immungeschwächten Personen auch bereits vier Wochen nach der zweiten Dosis verabreicht werden könne. Boostern lohnt auch, falls es im Frühjahr einen an Omikron angepassten Impfstoff geben wird. Mit dem ist laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im April/Mai zu rechnen.

Was erwarten die Ärzte vom neuen Experten-Gremium? Die Ärzte hoffen darauf, dass Impfstoffe nun verlässlicher geliefert werden. „Es ist gut, dass im neuen Expertengremium der medizinische Sachverstand deutlich stärker vertreten ist. Ich erwarte, dass die Belange der niedergelassenen Kollegen nicht nur Gehör finden, sondern auch in den Empfehlungen berücksichtigt werden“, sagte Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Am Samstag hätten niedergelassene Ärzte über 661.200 Menschen gegen Corona geimpft, fast 100.000 mehr als in der Woche zuvor. „Entscheidend für den Erfolg der Impfkampagne ist es, dass genügend Impfstoffe vorhanden sind. Das muss sichergestellt sein, und hierbei setze ich meine Hoffnung in das neue Gremium“, so der KBV-Chef.

