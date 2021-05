Abstimmung im Bundestag : Studie: Geimpfte sind Gewinn für die Wirtschaft

Berlin Der Bundestag hat die Lockerungen für Geimpfte beschlossen, der Bundesrat muss nun noch zustimmen. Die Justizministerin sprach von einem „rechtsstaatlichen Gebot“. Eine Gruppe kann besonders hoffen.

Die geplanten Lockerungen für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte und von der Erkrankung Genesene rücken näher. Der Bundestag stimmte am Donnerstag der von der Bundesregierung vorgelegten Rechtsverordnung zu. Passiert die Verordnung am Freitag auch den Bundesrat, könnte die Neuregelung schon am Sonntag in Kraft treten. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) nannte die Erleichterungen einen "wichtigen Schritt und ein rechtsstaatliches Gebot".