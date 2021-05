JU-Chef Tilman Kuban über die Krise der Jugend : „Solidarität darf keine Einbahnstraße sein“

Interview Berlin Die Corona-Krise war für die Jugend eine große Herausforderung. Die Junge Union (JU) fordert nach einem Jahr Pandemie nun eine Konzentration auf die Jungen. Der Chef der Jungen Union hat konkrete Vorstellungen.

Kuban Die junge Generation ist in den letzten anderthalb Jahren sehr solidarisch gewesen. Sie ist für Ältere einkaufen gegangen, hat in den Impf- und Testzentren mitgeholfen, ist zuhause geblieben und stellt sich jetzt richtigerweise bei der Impfreihenfolge hinten an. Wenn jetzt aber die Impfreihenfolge fällt, müssen wir die jüngere Generation stärker in den Fokus nehmen. Ich fände es gut, wenn wir in den Ländern - gerade dort, wo die Schulferien später beginnen - mit mobilen Impfteams in die Schulen gehen, sobald die Zulassung auch für Kinder und Jugendliche erteilt wird. Das wäre ein klares Signal, dass die junge Generation nicht vergessen wird und sie im Fokus der Debatte steht. Es darf nicht nur um wirtschaftspolitische, sondern es muss auch um bildungspolitische oder psychologische Folgen in der Aufarbeitung der Pandemie gehen. Dafür braucht es beispielsweise den stärkeren Einsatz von Schulpsychologen oder neue, freiwillige Sommerakademien in den Schulen. Statt Verantwortlichkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen hin und herzuschieben, lieber anpacken und machen.