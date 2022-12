Corona-Maßnahmen : Kinder- und Jugendärzte fordern mehr Angebote für junge Menschen

Eine Maske liegt im Unterricht auf Unterlagen. (Archiv) Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Während die Ampel-Koalition weiter über Corona-Maßnahmen in Deutschland streitet, lehnt sie Reisebeschränkungen für Chinesen nach den Lockerungen in China ab. Zugleich pochen Kinder- und Jugendärzte auf eine Ausweitung der Angebote in Deutschland, weil junge Menschen nach wie vor unter den Folgen der Pandemie leiden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jan Drebes

Die aktuelle Corona-Welle in China sorgt auch in Deutschland für neuen Diskussionsstoff. Aus Sicht der Bundesregierung gibt sie alleine aber noch keinen Grund für neue Beschränkungen für Einreisende aus dem asiatischen Riesenreich. „Wir behalten die Situation sehr aufmerksam im Blick“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Donnerstag auf Anfrage. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf eine neue Variante des Virus, die gefährlicher sei als die aktuell in Deutschland verbreitete. Dies könne sich aber noch ändern.

Deutschland stimme sich in diesen Fragen mit der Weltgesundheitsorganisation und anderen internationalen Partnern ab, so das Gesundheitsministerium. Italien hatte am Mittwoch eine Verordnung erlassen, wonach Flugreisende aus China nach ihrer Landung noch am Flughafen einen verpflichtenden Corona-Test machen müssen.

Zugleich geht die Debatte innerhalb der Bundesregierung über den weiteren Corona-Kurs in Deutschland weiter, nachdem Virologe Christian Drosten die Pandemie für überwunden erklärt hatte. FDP-Justizminister Marco Buschmann ist dafür, die wegen Corona eingeführten Masken- und die Isolationspflichten fallen zu lassen. SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist dagegen, eine Einigung ist nicht in Sicht.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt einer Umfrage zufolge eine sofortige Abschaffung aller Maßnahmen gegen das Coronavirus ab. In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 52 Prozent gegen ein bundesweites Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zum jetzigen Zeitpunkt aus. 60 Prozent lehnen einen sofortigen Stopp der mindestens fünftägigen Isolationspflicht für Infizierte ab. Fast zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten sagen, die Pandemie sei für sie noch nicht vorbei. YouGov hatte 2041 in Deutschland lebende Menschen zwischen dem 21. und 23. Dezember befragt – also kurz vor den Äußerungen von Drosten.