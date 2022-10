Lage in Krankenhäusern alarmiert Gesundheitsminister : Corona bringt viele Kliniken an den Rand der Pleite – Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant Entlastungen

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) macht sich große Sorgen um Deutschlands Krankenhäuser: Energiekrise und Personalnot machen den Klinken zu schaffen, viele droht sogar die Pleite. Lauterbach will das Pflegepersonal besser schonen – etwa durch den Wegfall von Nachtdiensten. Zudem brauchen die Kliniken zusätzliche Milliarden-Hilfen.

Angesichts steigender Corona-Zahlen und zunehmender Personalnot in vielen Krankenhäusern plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Reform zur Entlastung. Ziel sei es, alle dafür geeigneten Behandlungen als Tagesbehandlung durchführen zu können, sagte Lauterbach im ZDF. So sollten mehr Nachtdienste wegfallen und Pflegekräfte so entlastet werden. „Wir haben ja nicht zu wenig Pflegekräfte gemessen an der Bevölkerung, wir setzen sie sehr wenig effizient ein“, so der Minister.