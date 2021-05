Saarland will auch nach Aufhebung der Priorisierung Schutzbedürftige zuerst impfen : Impfungen für Kinder sollen am 7. Juni starten

Impfungen für Kinder sollen am 7. Juni starten

Saarland will auch nach Aufhebung der Priorisierung Schutzbedürftige zuerst impfen

Saarbrücken Am gleichen Tag soll auch die Priorisierung wegfallen. Das Saarland will besonders Schutzbedürftige dennoch vorrangig impfen.

Eltern sollen ihre Kinder ab zwölf Jahren vom 7. Juni an für eine Corona-Impfung anmelden dürfen. Voraussetzung ist allerdings die für diesen Freitag erwartete Zulassung des Biontech-Impfstoffs für diese Altersgruppe durch die europäische Arzneimittelbehörde Ema, wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag mitteilte. Hierzu will der Bund den Ländern knapp 6,4 Millionen Impfdosen bereitstellen.