Nach EMA-Zulassung : Kontroverse Debatte über Impfungen für Kinder dauert weiter an

Berlin Die EU-Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für den Biontech-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren. In Deutschland ist die Kontroverse damit keineswegs zu Ende. Unklar ist nicht nur die konkrete Abwicklung der Impfungen für Kinder vor Ort. Fragezeichen gibt es auch bei der weiteren Testpflicht an Schulen.

Auch nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffes für Kinder ab 12 Jahren durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA hält die kontroverse Debatte über die Impfungen für diese Altersgruppe weiter an. So kritisierte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, dass wahltaktische Manöver die Debatte überlagern würden. „Es gehen zu viele Argumente durcheinander, die nicht zusammengehören, und natürlich steht auch der Wahltag vor der Tür“, sagte Mertens unserer Redaktion. Die Bundesregierung betonte hingegen, dass die Frage nach Kinderimpfungen „keine politische Entscheidung“ sei, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin sagte. Nach der entsprechenden Impfstoff-Zulassung könne die Politik lediglich ein Impfangebot für alle impfwilligen Bürger machen. „Dann kann man dieses Angebot auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren machen.“ Trotzdem sei die Einschätzung der Stiko auf Basis ihrer Untersuchungen und Datenanalysen „wichtig“, so Seibert.

Der zuständige Experten-Ausschuss der EMA gab am Freitag grünes Licht für die Impfungen mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff für Kinder ab 12 Jahren. Laut EMA zeige die aktuelle Datenlage, dass der Impfstoff auch für diese Altersgruppe sicher sei und einen hohen und effektiven Schutz biete. Zugleich liege die Entscheidung bei den einzelnen EU-Mitgliedsländern, ob und wann der Impfstoff bei Kindern eingesetzt werde. Es ist der erste Impfstoff in der EU, der für Menschen unter 16 Jahren zugelassen ist.

In Deutschland hatten Bund und Länder bereits am Donnerstag bei ihrem gemeinsamen Impfgipfel festgelegt, dass sich Kinder und Jugendliche sich ab 7. Juni gegen Covid-19 impfen lassen dürfen, sofern die EMA grünes Licht gibt. Zu diesem Datum soll in Deutschland die Impfpriorisierung generell aufgehoben werden. Die Stiko hatte sich dagegen sehr zurückhaltend gegenüber generellen Impfungen für alle Kinder geäußert, unter anderem weil die Studienlage dazu noch zu dünn ist. Das Expertengremium will bis in etwa eineinhalb Wochen ihre Empfehlung zu den Kinderimpfungen abgeben. Eine Variante könnte eine Impfempfehlung nur für chronisch Kranke sein. Stiko-Chef Mertens betonte, dass er sich in der Debatte „Abkühlung und rationales Denken“ erhofft. „Ich habe versucht dies zu unterstützen“, so Mertens. Auf die Frage, ob die Rückkehr zum vollen Präsenzunterricht an den Schulen mit den Impfungen für Kinder und Jugendliche verknüpft werden wollte, sagte er klar: „Nein. Wenn die gesunden Kinder die Impfung nicht zu ihrem Schutz benötigen, ist die Verknüpfung falsch.“ Die Stiko hat bereits mehrfach betont, dass das oberstes Ziel das Wohlergehen der Kinder sein müsse.

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) betonte, die Teilhabe der Kinder am gesellschaftlichen Leben dürfe nicht davon abhängen, ob sie geimpft sind oder nicht. „Das muss für die Teilnahme am Präsenzunterricht, aber auch für Freizeitaktivitäten wie Schwimmbadbesuche oder Urlaube gelten.“

Bereits zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut gesagt, dass es keine Impfpflicht für Schüler geben wird, auch nicht durch die Hintertür. „Ein sicherer Schulbetrieb wird auch in Zukunft völlig unabhängig von der Frage sein, ob ein Kind geimpft ist oder ob ein Kind nicht geimpft ist“, sagte die Kanzlerin am Donnerstag. Zugleich bekräftigte Merkel das Ziel, allen Bürgern „bis zum Ende des Sommers“ ein Impfangebot zu machen. Das solle auch die 12- bis 16-Jährigen einschließen.

Nicht abschließend geklärt ist allerdings die Frage, wie die Kinderimpfungen logistisch abgewickelt werden sollen. Gemäß einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom 6. Mai war ursprünglich geplant, dass die Länder vom Bund zusätzliche Impfdosen für die 12- bis 18-Jährigen erhalten. Noch an diesem Donnerstag war von knapp 6,4 Millionen Dosen die Rede, die das Bundesgesundheitsministerium (BMG) den Ländern dafür in Aussicht stellte. Dieser Plan ist jedoch wieder vom Tisch. Ein Sprecher des BMG bestätigte am Freitag in Berlin, dass diese Zurückstellung der Impfstoffe für Kinder nicht erfolge.